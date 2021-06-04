聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／洋基遭光芒打爆 總仔抗議好球帶被趕出場
洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天投球吃癟，總教練布恩（Aaron Boone）也遭到驅逐出場，洋基終場以2：9不敵光芒隊。布恩坦言對主審惠森（Chad Whitson）的好球帶有些意見，「但這是比賽的一部分，我們還是有些機會，卻沒能把握住，這場比賽是光芒技高一籌。」
洋基在系列賽前3戰拿下2勝1敗，最終戰由柯爾把關，他先發5局、失5分，送出7次三振，捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）指出，「他的表現沒有帳面上看起來那麼差，他今天有很多顆很有水準的球，但光芒在對的時機敲出關鍵安打。」
比賽插曲出現在第7局洋基換投時，布恩先走上場與選手交代事情，走下場時手指著主審、本壘比畫，隨後遭到驅逐出場，這是他執教生涯第13次、本季第二次領到出場罰單，前一次是4月27日對戰金鶯隊時。
布恩賽後還原爭執原因，「我認為確實有些很接近的球，但主審沒撿，我只是想要表達我們的想法。」
布恩表示，「我一整天都與他們（裁判）有些不同意見，所以我趁上場時表達了一下，可能說了些無法避免被趕出場的話，事情的經過就是這樣。」
光芒先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough）演出9局、失2分，這是他的生涯首場完投勝，也是近22個月來首場先發勝，而光芒累積了5年、連續731場沒有完投勝的記錄也畫下句點，前一次光芒投手完投為美國時間2016年5月14日，安卓斯（Matt Andriese）對運動家隊投出完封勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言