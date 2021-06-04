MLB／洋基遭光芒打爆 總仔抗議好球帶被趕出場

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天投球吃癟，總教練布恩（Aaron Boone）也遭到驅逐出場，洋基終場以2：9不敵光芒隊。布恩坦言對主審惠森（Chad Whitson）的好球帶有些意見，「但這是比賽的一部分，我們還是有些機會，卻沒能把握住，這場比賽是光芒技高一籌。」

洋基在系列賽前3戰拿下2勝1敗，最終戰由柯爾把關，他先發5局、失5分，送出7次三振，捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）指出，「他的表現沒有帳面上看起來那麼差，他今天有很多顆很有水準的球，但光芒在對的時機敲出關鍵安打。」

比賽插曲出現在第7局洋基換投時，布恩先走上場與選手交代事情，走下場時手指著主審、本壘比畫，隨後遭到驅逐出場，這是他執教生涯第13次、本季第二次領到出場罰單，前一次是4月27日對戰金鶯隊時。

布恩賽後還原爭執原因，「我認為確實有些很接近的球，但主審沒撿，我只是想要表達我們的想法。」

布恩表示，「我一整天都與他們（裁判）有些不同意見，所以我趁上場時表達了一下，可能說了些無法避免被趕出場的話，事情的經過就是這樣。」

光芒先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough）演出9局、失2分，這是他的生涯首場完投勝，也是近22個月來首場先發勝，而光芒累積了5年、連續731場沒有完投勝的記錄也畫下句點，前一次光芒投手完投為美國時間2016年5月14日，安卓斯（Matt Andriese）對運動家隊投出完封勝。