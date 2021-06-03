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MLB／米納亞完投飆8K 運動家完封水手

中央社 / 西雅圖2日綜合外電報導
運動家米納亞。 美聯社
運動家米納亞。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB 奧克蘭運動家先發投手米納亞今天完投9局，送出8次三振，只被打出4支安打，率隊6比0完封地主西雅圖水手

莫伊蘭（Mitch Moreland）此役開轟，讓運動家在對水手的3連戰中，雖先輸掉第1場比賽，但之後拿下2連勝。

左投米納亞（Sean Manaea）今天完投9局，有8次三振、2個保送，被打出4支零星安打，這是他生涯第2次在投滿9局的情況下拿下完封勝，另一次是在2018年4月21日，當時米納亞在對波士頓紅襪時，投出一場無安打比賽。

水手右投福萊克森（Chris Flexen）今天先發投6局，有3次三振、1個保送，被擊出1支全壘打在內的7支安打，丟掉5分都是自責分，最後承擔敗投。

福萊克森此役在前兩局輕鬆解決打者，直到3局上半遭遇亂流，一口氣丟掉5分，種下這場比賽的敗因。

那個半局，莫伊蘭將對方一記90英里的來球轟出中外野大牆，形成兩分打點的全壘打，讓球隊5比0領先。

米納亞今天前3局都沒被擊出安打，直到4局下半水手的首名打者海尼格（ Mitch Haniger）才終於從他手中敲出安打。

水手曾在5局攻佔滿壘，但克勞佛（J.P. Crawford） 擊成滾地球，成為那個半局第3個出局數，米納亞也因此能在最後收下完投完封。

水手 運動家

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