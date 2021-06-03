MLB／洋基牛棚太穩 外野手佛雷瑟開玩笑：有點無聊

洋基今（3日）在主場迎戰分區龍頭光芒，牛棚接力2.1局守下1分領先，終場以4：3獲勝，外野手佛雷瑟（Clint Frazier）在賽後半開玩笑地說道：「老實說，有點無聊。」

在先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）力投6.1局失3分後，洋基依序派出牛棚勝利組——羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、格林（Chad Green）和終結者查普曼（Aroldis Chapman），三人合計只被敲出1支安打，這樣的表現似乎連外野手佛雷瑟也習以為常。

「當你看到這幾名投手上場，站在外野等比賽結束就好，他們可以靠自身的能力解決，而且不是第一次了。」、「身為打者，我也想像他們一樣展現這般的主宰力。」

洋基擁有美聯最佳的鐵牛棚，在今天2.1局的後援中，羅艾西加負擔0.2局、格林1局、查普曼1局，三人防禦率分別為2.20、1.93以及0.41，若加上其他隊友，整體牛棚防禦率也僅有2.70。