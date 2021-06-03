快訊

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

快訊／陳零九確診新冠肺炎 搭救護車進防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基牛棚太穩 外野手佛雷瑟開玩笑：有點無聊

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基今（3日）在主場迎戰分區龍頭光芒，牛棚接力2.1局守下1分領先，終場以4：3獲勝。 美聯社
洋基今（3日）在主場迎戰分區龍頭光芒，牛棚接力2.1局守下1分領先，終場以4：3獲勝。 美聯社

洋基今（3日）在主場迎戰分區龍頭光芒，牛棚接力2.1局守下1分領先，終場以4：3獲勝，外野手佛雷瑟（Clint Frazier）在賽後半開玩笑地說道：「老實說，有點無聊。」

在先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）力投6.1局失3分後，洋基依序派出牛棚勝利組——羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、格林（Chad Green）和終結者查普曼（Aroldis Chapman），三人合計只被敲出1支安打，這樣的表現似乎連外野手佛雷瑟也習以為常。

「當你看到這幾名投手上場，站在外野等比賽結束就好，他們可以靠自身的能力解決，而且不是第一次了。」、「身為打者，我也想像他們一樣展現這般的主宰力。」

洋基擁有美聯最佳的鐵牛棚，在今天2.1局的後援中，羅艾西加負擔0.2局、格林1局、查普曼1局，三人防禦率分別為2.20、1.93以及0.41，若加上其他隊友，整體牛棚防禦率也僅有2.70。

相關新聞

下半身的力量回來了！波西進化成重砲型強打捕手

曾擁有全聯盟最強捕手稱號多年的波西(Buster Posey)，自2018年開始已逐漸脫離菁英之列，去年還因領養一對雙胞胎女兒而決定放棄整季。但正當人們快要淡忘這位曾經的巨星級捕手時，今年他突然用成績

MLB／金河成管太寬！隊友不滿守備相撞爆怒起爭執

今日（3日）教士作客小熊隊的比賽中，教士韓籍內野手金河成嘗試接殺一顆落在外野地帶的飛球，卻與左外野手范恩（Tommy Pham）相撞，雖然金河成憑藉著毅力站起迅速回傳，但隨後兩人皆痛苦地抱頭坐落在地，

MLB／專殺強隊！小熊本季橫掃教士、道奇、大都會

小熊今日（3日）在主場迎戰教士，最終以6：1拿下近10場的第9勝，也完成這系列戰的橫掃，休賽季一度被認為沒有爭冠意圖的他們，本季卻於主場分別橫掃了道奇、大都會、教士等一線強隊。 雖然在縮水賽季名

MLB／洋基牛棚太穩 外野手佛雷瑟開玩笑：有點無聊

洋基今（3日）在主場迎戰分區龍頭光芒，牛棚接力2.1局守下1分領先，終場以4：3獲勝，外野手佛雷瑟（Clint Frazier）在賽後半開玩笑地說道：「老實說，有點無聊。」 在先發投手蒙哥馬利（

MLB／大聯盟夢醒 前央聯三冠王山口俊將返回日職

頂著日職央聯三冠王的頭銜前往美職挑戰，山口俊今年轉戰巨人隊卻未能重返大聯盟，日本媒體報導他將行使逃脫條款，返回日職，山口...

MLB／米納亞完投飆8K 運動家完封水手

美國職棒大聯盟MLB 奧克蘭運動家先發投手米納亞今天完投9局，送出8次三振，只被打出4支安打，率隊6比0完封地主西雅圖水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。