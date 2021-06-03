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MLB／專殺強隊！小熊本季橫掃教士、道奇、大都會

聯合新聞網 / 綜合報導
芝加哥小熊本季打出令外界跌破眼鏡的戰績。 美聯社
芝加哥小熊本季打出令外界跌破眼鏡的戰績。 美聯社

小熊今日（3日）在主場迎戰教士，最終以6：1拿下近10場的第9勝，也完成這系列戰的橫掃，休賽季一度被認為沒有爭冠意圖的他們，本季卻於主場分別橫掃了道奇、大都會、教士等一線強隊。

雖然在縮水賽季名列分區第一，自知仍與爭冠有些差距的小熊選擇「暫時重整」，出售陣中王牌達比修有至教士，再將自家培育的重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）放入讓渡名單，外界一致認同「小熊該大破大立了」，誰能想得到他們本季仍以32勝23敗穩居國聯中區龍頭。

總教練羅斯（David Ross）表示：「我早在春訓就說過了，這特別的事需要全隊以及整個球團共同完成。」在開始系列戰之前，教士以國聯最佳戰績來到小熊主場，3天後卻取得了3連敗，小熊並不如外界說的那般孱弱，他們在5月還橫掃了衛冕軍道奇，即便自身也有一大票的傷兵。

小熊隊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）謙虛透露：「我不認為我們證明了什麼，賽季還很長，不過能確定的是我們很棒，不會急著向外界大喊：『你們錯了！』畢竟整個賽季可是有162場。」

事實上除了傷兵名單的球員，小熊陣中還有包括瑞佐、貝茲（Javier Baez）、布萊恩（Kris Bryant）、康崔拉斯（Willson Contreras）等具有全明星等級戰力的選手，若在賽季開始前先舉白旗實在是言之過早。

「我覺得球隊狀況天殺的好，球員們相信他們自己，也相信著隊友。」羅斯最後說道。

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