MLB／金河成管太寬！隊友不滿守備相撞爆怒起爭執

今日（3日）教士作客小熊隊的比賽中，教士韓籍內野手金河成嘗試接殺一顆落在外野地帶的飛球，卻與左外野手范恩（Tommy Pham）相撞，雖然金河成憑藉著毅力站起迅速回傳，但隨後兩人皆痛苦地抱頭坐落在地，事後，回到休息室的范恩似乎對此相當不滿，甚至一度爆發言語衝突。

Pretty incredible double play turned by Ha-Seong Kim, but Tommy Pham was not happy about the collision as he got into it with Padres third base coach Bobby Dickerson in the dugout pic.twitter.com/CENaQ6oXt9 — Jomboy Media (@JomboyMedia) June 2, 2021

時間回到4局下，小熊隊攻佔滿壘，捕手希金斯（P.J. Higgins）敲出左外野高飛球，率先掌握到的金河成想靠自己處理，不過似乎已經超出內野的管轄範圍，意識到時已經和范恩嚴重相撞，球也在兩人身後落地，不過幸虧金河成及時站起回傳，小熊不但沒有攻下任何分數，還上演一次雙殺守備。

雖然兩位球員最後都靠自力站起走回休息室，但范恩在經檢查後必須接受下巴的縫合，金河成似乎也得進行後續診斷，教士總教練丁格勒表示：「他需要去檢查有無腦震盪，雖然醫生從外觀判斷無礙，我們仍會在未來幾天為他安排斷層掃描。」

事後范恩似乎對此十分不滿，可以看到他在走進休息室時與隊友噴了幾句垃圾話，三壘指導教練狄克森（Bobby Dickerson）也加入了戰局，不過丁格勒沒有對此發表看法。

「我們是支充滿熱情的隊伍，熱情是件好事，只是有時候會過熱，自這次事件後我們會變得更加緊密，然後繼續前進。」丁格勒表示，「這是個好的衝突，語言隔閡不是問題，事情不會總是很順利。」