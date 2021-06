MLB／金河成管太寬！隊友不滿守備相撞爆怒起爭執

今日(3日)教士作客小熊隊的比賽中,教士韓籍內野手金河成嘗試接殺一顆落在外野地帶的飛球,卻與左外野手范恩(Tommy Pham)相撞,雖然金河成憑藉著毅力站起迅速回傳,但隨後兩人皆痛苦地抱頭坐落在地,事後,回到休息室的范恩似乎對此相當不滿,甚至一度爆發言語衝突。

Pretty incredible double play turned by Ha-Seong Kim, but Tommy Pham was not happy about the collision as he got into it with Padres third base coach Bobby Dickerson in the dugout pic.twitter.com/CENaQ6oXt9