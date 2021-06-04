MLB／今日戰績表 光芒亞布洛完投力克洋基

巨人球迷倒戈為大谷翔平喝采的畫面歷歷在目，美媒「NBC Sports」報導，當年大谷翔平打著「二刀流」名號，申請入札挑戰大聯盟，巨人也曾是積極追求大谷翔平的球隊之一，如今看著他落腳同在西岸的天使，對巨

2021-06-04 14:02