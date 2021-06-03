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MLB／今日戰績表 洋基再克美聯龍頭光芒拉出二連勝

聯合新聞網 / 整理
洋基再勝光芒。 歐新社
洋基再勝光芒。 歐新社

MLB今日戰績表

費城人 （延賽） 紅人

白襪 （延賽） 印地安人

教士 1：6 小熊

大都會 7：6 響尾蛇

雙城 3：6 金鶯

光芒 3：4 洋基

馬林魚 5：6 藍鳥

國民 5：3 勇士

紅雀 3：14 太空人

遊騎兵 3：6 洛磯

運動家 6：0 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:20 國民 vs. 勇士

01:05 光芒 vs. 洋基

02:10 紅襪 vs. 太空人

03:10 遊騎兵 vs. 洛磯

07:05 馬林魚 vs. 海盜

07:40 響尾蛇 vs. 釀酒人

08:10 老虎 vs. 白襪

08:10 雙城 vs. 皇家

08:15 紅人 vs. 紅雀

09:38 水手 vs. 天使

09:45 小熊 vs. 巨人

10:00 大都會 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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