MLB／今日戰績表 洋基再克美聯龍頭光芒拉出二連勝

曾擁有全聯盟最強捕手稱號多年的波西(Buster Posey)，自2018年開始已逐漸脫離菁英之列，去年還因領養一對雙胞胎女兒而決定放棄整季。但正當人們快要淡忘這位曾經的巨星級捕手時，今年他突然用成績

2021-06-03 07:00