MLB／外野缺到讓賈吉守中外野 紐媒建議洋基換來馬提救急

洋基近期面臨嚴重的傷兵潮，每年都有穩定進攻產值的中外野手希克斯（Aaron Hicks）整季報銷，今（3日）不得不把「法官」賈吉（Aaron Judge）調往中外野，紐媒《SNY》建議球隊，響尾蛇明星外野手馬提（Ketel Marte）將會是個好備案。

相較左、右兩邊的角落外野手，中外野由於管轄範圍更廣，需要更快的反應能力與與守備能力，將這重擔交給仍有健康疑慮的賈吉似乎有些風險，總教練布恩（Aaron Boone）也告訴外界今天這個調度並不會持續到季末，「我們現在狀況有些特殊，這個決定是必須的。賈吉是個很棒的外野手，我們會視後續發展調整未來的先發陣容。」

響尾蛇明星外野手馬提（Ketel Marte） 美聯社

考量到陣中缺乏先發等級的中外野手，紐媒《SNY》建議可以向目前國聯戰績墊底的響尾蛇發起交易，換取陣中明星中外野手馬提，他在2019年曾繳出.329/ .389/ .592、32轟92分打點的MVP等級成績，雖然縮水賽季成績不理想，但本季似乎又有回春的跡象，目前打擊三圍.347/ .390/ .587，攻擊指數可以排在國聯第五，雖然此舉可能將掏空現有農場，但記者認為這對追求「Win Now」的洋基隊來說，是個值得承擔的風險。