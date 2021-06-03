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MLB／邦賈納2局狂失5分下場 賽後坦承隱瞞傷勢

聯合新聞網 / 綜合報導
響尾蛇先發投手邦賈納被打爆後坦承隱瞞傷勢。 美聯社
響尾蛇先發投手邦賈納被打爆後坦承隱瞞傷勢。 美聯社

響尾蛇先發投手邦賈納（Madison Bumgarner）今（3日）面對大都會又遭打爆，僅撐2局便狂失5分，最終因肩部不適退場，他在賽後坦言自己老在幾週前就備感不適，但顯然現在傷勢又變得更嚴重。

此役邦賈納投2局就被敲8支安打失5分，不過他無關勝敗，響尾蛇首局就替他打下5分扣打，大都會在5局上面對後援投手史密斯（Riley Smith）攻下1分，響尾蛇也在6局下有所回應，最終兩隊比分持平直到9局，阿隆索（Pete Alonso）靠著帶有打點的安打打破僵局，最終就以7：6戰勝響尾蛇。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示：「我們發現他（邦賈納）第2局的投球略顯不適，就馬上要他休息，做這決定不太需要其他思考。」邦賈納坦言自己早在2-3週前就有不適的症狀，這期間卻不曾告知球團，他也自責這是他的錯誤判斷，「我以為這感覺會好轉，結過在過去3-4天變得越來越糟，這是我的判斷錯誤。」他將在未來幾天內接受核磁共振檢查（MRI）。

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