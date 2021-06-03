MLB／大聯盟夢醒 前央聯三冠王山口俊將返回日職

頂著日職央聯三冠王的頭銜前往美職挑戰，山口俊今年轉戰巨人隊卻未能重返大聯盟，日本媒體報導他將行使逃脫條款，返回日職，山口俊本人也透過社群媒體確認此消息。

山口俊2019年入札制度挑戰大聯盟，年底與藍鳥隊簽下2年635萬美元合約，不過第一年不僅未能如預期在先發出賽，17場後援成績是2勝4敗、防禦率8.06，也在今年季前被放入讓渡名單。

山口俊隨後與巨人隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，不過開季還是從小聯盟出發，5場出賽4場先發，成績是0勝3敗、防禦率6.17，看不到升上大聯盟的機會。

山口俊在個人Instagram表示：「這一次，山口俊決定回到日本，在追逐大聯盟之夢的旅程途中返國，去年雖然受到疫情影響，在重重限制中，自己仍然努力練習，但還是要為未來的生活打算。」

山口俊也感謝藍鳥隊的照顧、巨人隊的接納，「明天開始，我會轉變心態，尋找新的球隊。」根據日媒報導，山口俊將行使逃脫條款，重返日職，前東家讀賣巨人隊是最有可能加盟的球隊。