聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大聯盟夢醒 前央聯三冠王山口俊將返回日職
頂著日職央聯三冠王的頭銜前往美職挑戰，山口俊今年轉戰巨人隊卻未能重返大聯盟，日本媒體報導他將行使逃脫條款，返回日職，山口俊本人也透過社群媒體確認此消息。
山口俊2019年入札制度挑戰大聯盟，年底與藍鳥隊簽下2年635萬美元合約，不過第一年不僅未能如預期在先發出賽，17場後援成績是2勝4敗、防禦率8.06，也在今年季前被放入讓渡名單。
山口俊隨後與巨人隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，不過開季還是從小聯盟出發，5場出賽4場先發，成績是0勝3敗、防禦率6.17，看不到升上大聯盟的機會。
山口俊在個人Instagram表示：「這一次，山口俊決定回到日本，在追逐大聯盟之夢的旅程途中返國，去年雖然受到疫情影響，在重重限制中，自己仍然努力練習，但還是要為未來的生活打算。」
山口俊也感謝藍鳥隊的照顧、巨人隊的接納，「明天開始，我會轉變心態，尋找新的球隊。」根據日媒報導，山口俊將行使逃脫條款，重返日職，前東家讀賣巨人隊是最有可能加盟的球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言