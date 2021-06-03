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MiLB／嚴抓「外部物質」 鄧愷威等4名球員禁賽10場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
22歲旅美投手鄧愷威因手套塗抹「異物」遭到調查，今天確定遭到禁賽十場 中央社
22歲旅美投手鄧愷威因手套塗抹「異物」遭到調查，今天確定遭到禁賽十場 中央社

22歲旅美投手鄧愷威因手套塗抹「異物」遭到調查，今天確定遭到禁賽十場，合計一共4名小聯盟投手因同樣原因受到懲處，也代表美職開始嚴抓投手使用「外部物質」的行徑。

效力巨人隊高階1A的鄧愷威5月30日出賽時，僅投2局就退場，原因是第3局上場熱身被主審認定手套有「外部物質」，遭驅逐出場，手套也被沒收調查。

鄧愷威的懲處結果為禁賽10場，根據美聯社報導，近期還有3名小聯盟球員也遭禁賽10場，白襪隊低階1A的艾維（Marcus Evey）是第一人，另外事白襪高階1A比亞西（Sal Biasi），遊騎兵低階1A英格勒（Mason Englert）。

投手使用如松焦油、松香等黏性物質，增加對球的控制力，幾乎是近年場上的公開秘密，大聯盟今年出現6場無安打比賽，只差1場就要追平紀錄，天平嚴重向投手傾斜，也讓大聯盟開始重視這項問題。

今年季前大聯盟辦公室曾向30隊發出備忘錄，提醒今年將加強取締塗抹異物，且會回收使用過的球，不過懲處大聯盟球員要面對工會反彈，沒有工會的小聯盟球員先開始受到嚴格檢視。

大聯盟 鄧愷威 小聯盟

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