下半身的力量回來了！波西進化成重砲型強打捕手

曾擁有全聯盟最強捕手稱號多年的波西(Buster Posey)，自2018年開始已逐漸脫離菁英之列，去年還因領養一對雙胞胎女兒而決定放棄整季。但正當人們快要淡忘這位曾經的巨星級捕手時，今年他突然用成績證明自己回來了。

現年34歲的波西曾拿過1次MVP，並六度入選明星賽，但普遍被認為顛峰期已過。他的生涯OPS達.831，但2018與2019年他這數字分別降到.741與.688，是生涯最低的兩年。經過一整年的休息，沒想到波西竟然再度打出MVP等級的成績，目前繳出.315打擊率、.987OPS、10轟的數字。他的長打率.585與OPS，在打席數140以上的球員當中都是全聯盟第9，且都優於他的生涯單季最佳數字，WAR值2.0則是全聯盟第13。波西的爆炸性表現也是巨人隊目前爆冷在國聯西區領先的一大關鍵。

今年的波西突然變成巨砲型的打者，過去即便是他拿下MVP的2012年，長打率也不過.549，而今年目前竟能超越當年的成績，這關鍵在於他下半身的力量回來了。其實波西2018與2019年會陷入低潮，很大的因素在於身體狀況，這兩年他分別只出賽105場與114場。2018年他動了臀部手術，使得他整季報銷，2019年則因大腿後筋受傷而進傷兵名單。

波西臀部與腿部的傷勢因去年的休養而痊癒，因此他能找回下半身的力量，長打率立刻暴衝到.585，比他2012年拿下MVP時的.549還要更好！ 美聯社

有了健康的下半身，波西今年的揮棒速度回來了，擊球點更是掌握相當好。今年他擊球在甜蜜點的機率(Sweet Spot %，擊球仰角在8到32度之間的機率)為42.9%，不但遠高於2019年的32.4%，更是2015年有此統計數據以來的生涯新高。他的出色擊球(Barrel)比率也是生涯新高的10.5%，近七年他的最佳紀錄不過才6.5%。

波西的全壘打/飛球比也爆增到31.3%，排名全聯盟第6，甚至高於楚奧特(Mike Trout)，而過去他在這項數據上最高不過為2012年的18.8%。

波西雖然是一名強打捕手，但過去比較偏向安打型與中程砲管，生涯打擊率高達.302，但單季全壘打最多不過24支。但今年他的打擊型態改變成耐心等球、全力揮擊，他的保送與三振比例分別為12.1%與16.8%，都是生涯最高，他追打壞球的比例降到生涯次低的23.9%。這是典型重砲手的打擊型態，使得過去較類似於茂爾(Joe Mauer)的他，現在已進化成接近於皮耶薩(Mike Piazza)的重砲型捕手。

波西現在揮棒的仰角更高，擊球點更精準，在34歲的高齡還能再成為巨砲型捕手，實在是讓人覺得他還是從前那個少年，沒有一絲絲改變。 美聯社

由於巨人隊明年有波西的合約選擇權，因此若球隊選擇不撿，今年就有可能是波西身穿巨人隊制服的最後一年。如今看來巨人隊可能沒有不撿的理由了，而已拿過三枚冠軍戒指的波西，今年能否再次率領巨人隊重返季後賽，也是不能錯過的焦點。