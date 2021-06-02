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MLB／大聯盟首位獲賽揚獎後援投手 馬歇爾78歲過世

中央社 / 洛杉磯1日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯道奇投手馬歇爾（Mike Marshall）今天去世，享壽78歲。 圖／美聯社
美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯道奇投手馬歇爾（Mike Marshall）今天去世，享壽78歲。 圖／美聯社

美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯道奇投手馬歇爾（Mike Marshall）今天去世，享壽78歲，他在1974年成為大聯盟史上第一位贏得賽揚獎的後援投手。

道奇在宣布馬歇爾過世的聲明中說，根據馬歇爾女兒麗貝卡（Rebekah）的說法，他一直在安寧照護中心。聲明中未說明死亡原因。

馬歇爾在全盛時期似乎每天都能上場投球，而被暱稱為「鐵人麥克」（Iron Mike）。他在14年的職業生涯中為9支球隊效力，但以1972到1976年的4年期間最令人難忘。

華盛頓國民前身蒙特婁博覽會（Expos）在1973年12月將馬歇爾交易到道奇，換來外野手戴維斯（WillieDavis）。在馬歇爾為道奇效力的第一個賽季，他救援令人震驚的106場，投了208又1/3局，當年戰績是15勝12敗。

馬歇爾在1974年以壓倒性優勢贏得賽揚獎，囊括24張第一名選票中的17張，分數達到96分，比第2名、他的隊友和先發投手麥瑟施密斯（Andy Messersmith）高出30分。

他的職業生涯紀錄是出賽724場，戰績97勝112敗，防禦率3.14，除了24場以外，他都是上場救援，共有188次救援成功。

運動頻道ESPN前主播歐伯曼（Keith Olbermann）推文表示，馬歇爾是「有史以來最聰明、最獨立、最有趣的棒球運動員」。

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