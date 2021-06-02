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MLB／沒被交易未來光景如何？ 達比修酷回：小熊不需要我

聯合新聞網 / 綜合報導
達比修有遭交易案首度回到小熊主場。 美聯社。
達比修有遭交易案首度回到小熊主場。 美聯社。

教士作客小熊的三連戰，也是日籍王牌投手達比修有遭交易後，首度回到小熊主場，今也接受媒體訪問談及老東家狀況。

2018年與小熊簽下6年1億2600萬美元(折合新台幣約35億)合約的達比修有，在芝加哥的首個賽季因手肘傷勢困擾，始終無法回復過往身手，2019年下半季成為轉捩點，達比修有調整投球方式後，重回大聯盟頂尖身手行列，而此次重返小熊主場，球迷也給這位前王牌投手掌聲喝采，「他們一直說，『我們仍然愛你』、『回來吧』，受到的掌聲比我在芝加哥第一年還要多。」達比修有隨後也苦笑表示，「但在推特上就不是這樣了」。

達比修有被交易後曾表示，自己仍為此(被交易)感到驚訝，不過未來將專注在教士上，而今達比修有也被媒體問到，假設自己沒有被交易，小熊未來光景會如何，達比修有則回應「沒有考慮過這個問題」

本季目標擺在重建的小熊，卻意外成為國聯中區領跑者，靠的就是打線發揮及固若金湯的牛棚陣容，唯一敗筆就在防禦率高達4.41的先發投手群，達比修有表示，「戴維斯(Zach Davies，小熊在交易案換回的投手)表現不錯，他會漸漸擺脫低潮的，小熊也會在季中做出補強，那些傢伙並不需要我。」

芝加哥 連戰

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