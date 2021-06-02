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MLB／開創後援投手奪塞揚獎先河 道奇馬歇爾享壽78歲
首位以後援投手身分拿下塞揚獎的前道奇球星馬歇爾（Mike Marshall），傳出已經過世消息，享壽78歲，根據道奇聲明，馬歇爾昨(1日)晚間於佛州家中去世，生前也正接受臨終關懷，她的女兒蕾貝卡(Rebekah)並未透露詳細死因，道奇也計畫將在與紅雀對戰賽前為馬歇爾舉行默哀儀式。
馬歇爾14年職業生涯待過9支球隊，取得97勝112負、防禦率3.14，送出880次三振及118次救援成功。
1974年馬歇爾以15勝12負、2.42防禦率及21次救援成功，成為史上第一位獲得塞揚獎的後援投手，以後援身分出賽106場、208.1局、83場完成比賽(GF)、連續13場比賽上場投球，皆打破大聯盟單季最多紀錄，因此也贏得了「Iron Mike」的稱號。
馬歇爾生涯以善投螺旋球聞名，這難以捉摸的球種幫助他縱橫賽場，在道奇的後輩瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）也是靠著這逆天旋轉的螺旋球，在生涯第二年就拿下塞揚殊榮，但投出螺旋球需要將手臂往相反方向扭轉，容易導致受傷，因此近年來螺旋球幾近失傳，而現效力於光芒的投手哈尼威爾（Brent Honeywell），與馬歇爾為叔姪關係的他，也是聯盟現今碩果僅存使用螺旋球的愛好者。
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