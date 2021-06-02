MLB／佛雷瑟延長賽再見2分砲 洋基險勝光芒中止4連敗

靠著佛雷瑟（Clint Frazier）今天11局下兩出局後敲出的再見2分全壘打，紐約洋基5比3險勝坦帕灣光芒中止4連敗，光芒則吞下過去18場比賽的僅僅第2敗。

11局下，安杜哈（Miguel Andujar）與賈納（Brett Gardner）面對光芒救援投手基特里奇（Andrew Kittredge）接連擊出滾地球出局，眼見已經2出局，比賽就要繼續延長時，佛雷瑟在1好0壞後大棒一揮，把球送出左外野全壘打牆外。這是洋基過去38次有跑者在得點圈的打數中，敲出的僅僅第4支安打。

光芒1局上就靠著梅鐸斯（Austin Meadows）兩分砲送回安打上壘的洛威（Brandon Lowe）先馳得點，洋基則在光芒王牌格拉斯諾（Tyler Glasnow）壓制下，連兩局三上三下。

格拉斯諾解決他面對的頭8名打者，卻在3局下兩出局後對佛瑞澤投出四壞球保送，也開啟了洋基的反攻模式。佛雷瑟站上一壘後，勒梅休（DJ LeMahieu）與歐多（Rougned Odor）接連安打，面對滿壘危機，格拉斯諾開始自亂陣腳，先是保送「法官」賈吉（AaronJudge）讓佛雷瑟擠回1分，接著又投出暴投，讓勒梅休跑回本壘，洋基追成2比2平手。

4局下洋基攻勢再起，安杜哈敲出他兩天來的第2支全壘打，讓洋基3比2超前；但5局上光芒馬上還以顏色，靠著基爾邁爾（Kevin Kiermaier）陽春砲再度讓兩隊平手。

7局下，洋基第一個上來打擊的桑契斯（GarySanchez）安打站上二壘，但安多哈的滾地球正對著游擊手而去，讓桑契斯被夾殺在三壘前。

8局上，光芒梅鐸斯在兩出局後獲保送，接著他盜上二壘，再趁投手暴投攻占三壘，直接來到得分大門，但溫多（Joey Wendle）原本有機會送回超前分的安打，卻被右外野手佛瑞澤硬生生沒收，兩隊分數停在3比3。

11局上登板救援的塞薩（Luis Cessa）表現出色，拿下這場比賽的勝投。兩隊先發投手都無關勝敗，洋基右投海爾曼（Domingo German）5局投球被敲出3支安打失3分，沒有投出保送；光芒格拉斯諾則是主投7局被敲出4支安打失3分，另投出2次保送與8個三振。