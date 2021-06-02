MLB／今日戰績表 洋基再見轟擊倒光芒中止4連敗
MLB今日戰績表
白襪 5:6 印地安人
光芒 3:5(11局) 洋基
雙城 4:7 金鶯
馬林魚 1:5 藍鳥
費城人 17:3 紅人
國民 11:6 勇士
老虎 10:7 釀酒人
教士 3:4 小熊
紅襪 1:5 太空人
海盜 5:10 皇家
遊騎兵 2:3(11局) 洛磯
大都會 5:6(10局) 響尾蛇
天使 8:1 巨人
運動家 12:6 水手
紅雀 3:2 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 費城人 vs. 紅人
01:10 白襪 vs. 印地安人
02:20 教士 vs. 小熊
03:40 大都會 vs. 響尾蛇
07:05 雙城 vs. 金鶯
07:05 光芒 vs. 洋基
07:07 馬林魚 vs. 藍鳥
07:20 國民 vs. 勇士
08:10 紅襪 vs. 太空人
08:40 遊騎兵 vs. 洛磯
09:10 紅雀 vs. 道奇
10:10 運動家 vs. 水手
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