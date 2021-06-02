MLB／今日戰績表 洋基再見轟擊倒光芒中止4連敗

國民今（2日）雖然以11：6戰勝勇士，中止近期的五連敗，不過壞消息是陣中王牌「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）又傷了，他只投1.1局就被強襲球擊中下場，若最後得花長時間養傷，

2021-06-02 13:55