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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

MLB／今日戰績表 洋基再見轟擊倒光芒中止4連敗

聯合新聞網 / 整理
洋基靠著弗雷瑟第11局的再見轟擊倒光芒，中止近期的4連敗。 美聯社
洋基靠著弗雷瑟第11局的再見轟擊倒光芒，中止近期的4連敗。 美聯社

MLB今日戰績表

白襪 5:6 印地安人

光芒 3:5(11局) 洋基

雙城 4:7 金鶯

馬林魚 1:5 藍鳥

費城人 17:3 紅人

國民 11:6 勇士

老虎 10:7 釀酒人

教士 3:4 小熊

紅襪 1:5 太空人

海盜 5:10 皇家

遊騎兵 2:3(11局) 洛磯

大都會 5:6(10局) 響尾蛇

天使 8:1 巨人

運動家 12:6 水手

紅雀 3:2 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 費城人 vs. 紅人

01:10 白襪 vs. 印地安人

02:20 教士 vs. 小熊

03:40 大都會 vs. 響尾蛇

07:05 雙城 vs. 金鶯

07:05 光芒 vs. 洋基

07:07 馬林魚 vs. 藍鳥

07:20 國民 vs. 勇士

08:10 紅襪 vs. 太空人

08:40 遊騎兵 vs. 洛磯

09:10 紅雀 vs. 道奇

10:10 運動家 vs. 水手

球隊戰績表

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