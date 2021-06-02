MLB／兩人單場雙響 費城人7轟痛擊紅人

在麥卡臣與艾雷拉都有單場雙響砲、全隊一共揮出7支全壘打的情況下，美國職棒大聯盟MLB費城費城人今天以17比3痛擊地主辛辛那提紅人。

霍斯金斯（Rhys Hoskins）今天4打數2安打，其中一支是全壘打、一支是二壘安打，兩支都是長打，有3分打點。托雷斯（Ronald Torreyes）揮出兩支安打，其中1支是全壘打，有兩分打點。喬伊斯（Matt Joyce）則是在9上砲轟對方客串投球的內野手布蘭迪諾（Alex Blandino），揮出一支滿貫砲讓領先達14分。

波姆（Alec Bohm）此役擊出3支安打，塞固拉（Jean Segura）、楊科斯基（ Travis Jankowski）也分別貢獻兩支安打。費城人今天一共擊出18支安打，創該隊本季單場新高。

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）這場比賽投5局，有2次三振、2個保送，被擊出1支全壘打在內的8支安打，丟掉3分都是自責分，在球隊贏球後拿下勝投，本季至今戰績4勝4敗。諾拉今天也達到生涯1000次奪三振的里程碑，是隊史第9人。

紅人隊奈昆（Tyler Naquin）這場比賽揮出1支全壘打，有兩分打點，卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）則是揮出兩支安打，連續擊出安打場次延續到18場。

紅人先發投手葛瑞（Sonny Gray）今天只投4.2局，雖有8次三振、僅1個保送，但被擊出2支全壘打在內的6支安打，丟掉4分有3分是自責分，在球隊輸球後吞下敗投。

紅人此役在2局下半靠奈昆右外野方向的兩分打點全壘打先馳得點，這是他們這場比賽唯一領先的半局。

費城人3上靠托雷斯的陽春砲打破鴨蛋，這是他2017年7月30日以來的第一支全壘打，這個半局艾雷拉（Odubel Herrera）也敲陽春彈，讓費城人扳平比數。

麥卡臣（ Andrew McCutchen）此役在6局、8局各揮出一支全壘打，他今天3打數2安打，有4分打點；艾雷拉則是6打數3安打，有3分打點。