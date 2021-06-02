MLB／近2年未在主場作戰 藍鳥總裁曝本季可望回多倫多

為了避免新冠肺炎疫情在美加間擴散，去年加拿大政府拒絕藍鳥使用原本在多倫多的主場羅傑斯中心，有家歸不得的楓葉軍只好利用旗下小聯盟球場打例行賽，而有鑑於現今北美疫情控制得當，日前藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）在首訪時重申立場，將球隊遷回羅傑斯中心為球隊本季首要目標。

本季賽程前兩個月，藍鳥以佛州小聯盟1A主場所在地達尼丁（Dunedin）為主場，但受到當地炎熱天氣影響，因而從今(2日)開始在紐約的3A水牛城球場開始主場賽程。

夏皮洛透露，最近幾周與加拿大政府官員的會談更加頻繁下，有機會在本季前重返羅傑斯中心，但也強調邊境限制仍然是最難處理的問題，藍鳥目前將繼續以水牛城球場做為主場所在地。

藍鳥在水牛城主場賽事到7月4日，預計會在7月中旬做出是否遷回羅傑斯中心的決定，如果藍鳥整個賽季都留在水牛城，他們直到10月3日前，會在水牛城進行59場比賽。

若藍鳥獲准回到多倫多，外界認為很難在8月之前回到遷移動作，夏皮洛估計，大約需要4個星期的時間來進行搬遷。自2019年9月29日擊敗光芒以來，藍鳥就再也沒有在多倫多比賽過。