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MiLB／林凱威投2.1局無失分 陳聖平敲安選保送

中央社 / 台北2日電
響尾蛇隊高階1A的林凱威中繼投2.1局，幫助球隊失分止血，僅被敲1支安打、無失分。 聯合報系資料照
響尾蛇隊高階1A的林凱威中繼投2.1局，幫助球隊失分止血，僅被敲1支安打、無失分。 聯合報系資料照

美國職棒小聯盟今天響尾蛇隊高階1A的林凱威中繼投2.1局，幫助球隊失分止血，僅被敲1支安打、無失分，防禦率下修；低階1A的陳聖平3打數敲出1支安打，選到1次保送。

響尾蛇隊高階1A的賽事，6局下林凱威在前一任投手狂失8分後登板，三振掉打者，幫助球隊解決危機；7局下1出局後被敲安打，不過接連用高飛球、三振解決打者，沒有掉分；8局下續投，演出3上3下。

總計林凱威投2.1局，僅被敲出1支安打，沒有出現保送，送出2次三振，無失分。終場響尾蛇隊高階1A以2比16不敵西雅圖水手隊高階1A，本季林凱威出賽7場，防禦率下降至9.72。

低階1A響尾蛇隊的比賽，陳聖平先發擔任開路先鋒、守二壘，1局上首打席就敲出安打，3局上擊出一壘滾地球出局，6局上遭到三振；8局上一、二壘有人時，陳聖平選到保送形成滿壘，接著隊友巴羅沙（JorgeBarrosa）敲安打送回唯一1分。終場響尾蛇隊低階1A以1比8不敵洛磯隊低階1A。

總計陳聖平3打數敲出1支安打，選到1次保送，比賽中從二壘移防游擊，此戰同樣來自台灣的捕手林家正並沒有上場。陳聖平本季目前出賽21場，80打數敲出16支安打，包含1發全壘打，打擊率2成。

大聯盟印地安人隊與白襪隊交手的比賽，印地安人的張育成在8局上替補守三壘，不過沒有打擊機會，目前打擊率維持在1成60。

陳聖平 響尾蛇

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