MLB／天才小史投1.1局不適下場 恐進生涯第14次傷兵名單
國民今（2日）雖然以11：6戰勝勇士，中止近期的五連敗，不過壞消息是陣中王牌「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）又傷了，他只投1.1局就被強襲球擊中下場，若最後得花長時間養傷，恐怕將成為他生涯第14次進入傷兵名單。
Stephen Strasburg's issues were apparent from the very first batter this evening. pic.twitter.com/g9DCrXBVm9— Bally Sports South (@BallySportsSO) June 2, 2021
史特拉斯堡開季第一個月只先發了四場比賽，後因肩部發炎進入傷兵名單，睽違5個星期後再次回歸賽場，今天是他回歸後的第三場，根據報導，他的不適早在面對今天第一名打者便有跡可循，在投完第一球後不斷甩動自己的右臂，而這似乎與球速的下滑息息相關，2019年他的速球均速可達93.8英里，本季至今最快球速僅剩91.6英里，今天投的30球中甚至只有7球超過90，最終因康崔拉斯（William Contreras ）擊球初速109.6英里的強襲球擊中右背才認命下場。
倘若史特拉斯堡最終還是得進入傷兵名單養傷，那麼這將成為生涯自2010年後第14度進入傷兵名單，回顧2年前，在2019年勇奪世界大賽MVP的他，國民才與之簽下一份7年2億4500萬延長合約，然而自此之後的2年內他只替球隊先發了7場比賽，傷病也成了他生涯想擺脫也無法擺脫的噩夢。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言