MLB／天才小史投1.1局不適下場 恐進生涯第14次傷兵名單

國民今(2日)雖然以11:6戰勝勇士,中止近期的五連敗,不過壞消息是陣中王牌「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)又傷了,他只投1.1局就被強襲球擊中下場,若最後得花長時間養傷,恐怕將成為他生涯第14次進入傷兵名單。

Stephen Strasburg's issues were apparent from the very first batter this evening. pic.twitter.com/g9DCrXBVm9