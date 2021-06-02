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MLB／力挺LGBTQ+ 巨人著「彩虹驕傲」球衣史上首隊

聯合新聞網 / 綜合報導
舊金山巨人主場外掛上象徵LGBTQ+的彩虹旗幟 取自巨人隊主場推特
舊金山巨人主場外掛上象徵LGBTQ+的彩虹旗幟 取自巨人隊主場推特

為了紀念LGBTQ+社群，舊金山巨人隊今（2日）發表了他們的特別款球衣「彩虹驕傲」，巨人也成為大聯盟第一支球衣上共有多達11種顏色的球隊。

巨人總裁貝爾（Larry Baer）在透露：「我們很驕傲地與LGBTQ+站在同一陣線，我們舉辦了這年度最棒的盛會來紀念這無數的成就與貢獻。」

這款特別版球衣在球帽和衣袖上保留了巨人的LOGO，將在對上小熊的第三場系列戰中登場。

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