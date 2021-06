MLB／力挺LGBTQ+ 巨人著「彩虹驕傲」球衣史上首隊

為了紀念LGBTQ+社群,舊金山巨人隊今(2日)發表了他們的特別款球衣「彩虹驕傲」,巨人也成為大聯盟第一支球衣上共有多達11種顏色的球隊。

巨人總裁貝爾(Larry Baer)在透露:「我們很驕傲地與LGBTQ+站在同一陣線,我們舉辦了這年度最棒的盛會來紀念這無數的成就與貢獻。」

這款特別版球衣在球帽和衣袖上保留了巨人的LOGO,將在對上小熊的第三場系列戰中登場。

Every day we're honored to be an @SFGiants affiliate, but having been the first affiliated @MiLB team to wear custom #PRIDE jerseys back in 2019, today we feel just a liiittle more honored seeing this news 🥰



Flashback: https://t.co/FDhNLzpdbz#GoEms x #SFGiants https://t.co/scVYanTmml pic.twitter.com/A0fDnSqbzG