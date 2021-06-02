MLB／力挺LGBTQ+ 巨人著「彩虹驕傲」球衣史上首隊
為了紀念LGBTQ+社群，舊金山巨人隊今（2日）發表了他們的特別款球衣「彩虹驕傲」，巨人也成為大聯盟第一支球衣上共有多達11種顏色的球隊。
巨人總裁貝爾（Larry Baer）在透露：「我們很驕傲地與LGBTQ+站在同一陣線，我們舉辦了這年度最棒的盛會來紀念這無數的成就與貢獻。」
這款特別版球衣在球帽和衣袖上保留了巨人的LOGO，將在對上小熊的第三場系列戰中登場。
#PRIDE pic.twitter.com/FOgmex88Lg— SFGiants (@SFGiants) June 1, 2021
Every day we're honored to be an @SFGiants affiliate, but having been the first affiliated @MiLB team to wear custom #PRIDE jerseys back in 2019, today we feel just a liiittle more honored seeing this news 🥰— Eugene Emeralds (@EugeneEmeralds) June 1, 2021
Flashback: https://t.co/FDhNLzpdbz#GoEms x #SFGiants https://t.co/scVYanTmml pic.twitter.com/A0fDnSqbzG
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言