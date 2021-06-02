MLB／張育成代守未打擊 印地安人1分險勝白襪
印地安人隊今天在9局上丟掉2分，以6：5驚險擊敗白襪隊，拿下勝利，台灣好手張育成雖在8局上場代守，但沒有機會打擊。
印地安人隊強投畢柏（Shane Bieber）繳出7局失3分（2分責失）的優質先發，另有7次三振、2次保送，在隊友火力支援下，在6：3領先時退場，不過個人本季第6勝差點飛了。
9局登板的卡林恰克（James Karinchak）因為2支安打加上一次暴投，先丟掉1分，2出局後再被敲2安，又掉1分，比數來到1分差，不料此時又投出保送形成滿壘，所幸最後抓到滾地球出局，才保住勝利，個人收下第7次救援成功。
前兩場出賽都敲安打的張育成，今天未列入先發打線，而是在8局上接替拉米瑞茲（Jose Ramirez）守備三壘，沒有機會上場打擊。
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