韓國面孔閃耀大聯盟 柳賢振、崔志萬帶頭衝

綽號「高麗特急」的投手朴贊浩在1994年成為第一位登上大聯盟的韓國球員，17年生涯累積124場勝投，至今還是亞洲投手的夢幻紀錄，近三十年來許多後輩前仆後繼，承接火炬，期望替韓國人爭一口氣、在最高殿堂站穩腳步。

原先就有柳賢振、金廣鉉、崔志萬等人努力拚搏，今年球季再添金河成這位年輕面孔駐守教士內野，韓裔「浪人」瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）近期手感火燙，成為雙城不可或缺的一角。六月伊始，大聯盟賽程也過了超過三成，藉著此篇回顧、檢視這些韓國選手們的表現。

今年是34歲柳賢振的第八個大聯盟球季、與藍鳥合約的第二年，2019年榮獲防禦率王後轉戰美聯，去年在縮水球季繳出優秀表現，美聯塞揚獎名列第三。本季依舊穩定，目前10場出賽僅1場未投滿5局（是役輕微拉上右臀提前退場），這10戰藍鳥贏了其中7場，柳賢振自己則是進帳5勝2敗，防禦率2.62。

柳賢振目前的5勝2敗、防禦率2.62，幾乎是重覆去年縮水球季的5勝2敗、防禦率2.69成績，可以看出他的表現是非常穩定。 美聯社

柳賢振向來以控球見長，去年繼2017年後再度BB/9值超過2，今年則降回1開頭，K/BB值來到旅美至今最高的7.25，有效掩護變速球揮空率下降的隱憂，是藍鳥輪值最讓人安心的存在。隊友帕尼克（Joe Panik）就大力讚賞：「毫無疑問，柳賢振就是我們的王牌，幾乎不免費奉送上壘，即便偶有危機也會找到解決之道。」照今年的壓制力與「進度」，柳賢振有望挑戰自己的美職單季最多勝紀錄（14勝，2013年、2014年、2019年）、再創造新里程碑。

紅雀金廣鉉則是第一個旅美完整球季，因春訓輕微背傷影響，直到4月中才球季初亮相。去年小樣本數據（39局）的防禦率僅1.62，與偏低的BABIP和偏高的殘壘率（LOB%）有關，在運氣元素慢慢「校正回歸」後，整季防禦率應會在4字頭附近，今年的三振率有所提高，不過局數無法投長，8場先發都未能投滿6局（去年有3場），是「微笑左投」待突破的課題。

金廣鉉今年的運氣比去年差了很多，三振頻率雖然提高，但被打出安打的頻率也大幅上升，這可能比較接近他真正的實力。 美聯社

崔志萬五月剛過30歲生日，本季因傷所困，至今只出賽13場，敲2轟、灌10打點，三圍0.317/0/.462/0.561，產率驚人，原本就擅長選球與纏鬥的他找到了生存之道，上星期從他的仁川東山高中學長柳賢振手中敲出二壘安打，傳為佳話。已達成「300出賽」里程碑的崔志萬，下個目標是「生涯50轟」（目前41轟），為了日後大型合約奮鬥。

金河成四月份打擊率僅0.220，但五月的長打有所起色，能勝任內野多個位置的他是教士調度活棋，雖然目前3發全壘打都是砲轟右投手，不過金河成面對左右投有很大的落差（應付左投：0.286/0.342/0.400；應付右投：0.163/0.215/0.306），年僅25歲的他還有足夠時間吸收經驗與蛻變，畢竟還只是四年合約的第一年。

金河成本季的打擊率一直在2成上下波動，並沒有太大的進展，不過教士對他似乎是非常有信心，認為遲早能有突破的一天。 美聯社

「韓裔美國人」瑞夫史奈德三月剛滿30歲，韓國姓名為金正泰，出生在韓國，不過出生不久就被送至首爾孤兒院，後來和一位比他大的女孩一齊被美國夫婦領養，回到美國後，養父母發現他的身體素質和運動條件比其他同齡孩子出色，便培養他往運動專注發展，美式足球和籃球都接觸過，最有信心的還是棒球，高中時期曾入選國家隊並奪冠。

瑞夫史奈德在2012年被洋基隊第五輪選中，然而打擊區欠缺威脅性，逐漸淪為「4A球員」，輾轉待過洋基、藍鳥、光芒和遊騎兵，休賽季與雙城簽約、增加板凳工具人深度，春訓更改造打擊姿勢「砍掉重練」，效果不錯，於凱弗（Jake Cave）、巴克斯頓（Byron Buxton）高掛免戰牌時頂上中外野防區，更有望改寫個人單季全壘打、打點新高。

雙城外野手瑞夫史奈德雖然不是出身自韓國職棒，但他是貨真價實的南韓血統，在經過洋基、藍鳥、光芒、遊騎兵的歷練之後，今年在雙城打出亮眼的成績！ 美聯社

這5位留著韓國血液的2投3打，在不同的隊伍各自努力、良性競爭，之間的投打交手與個別成績，都會是值得關注的焦點。

註：本篇數據截至台灣時間6月2日賽前。