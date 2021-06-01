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MLB／大谷翔平未先發 巨人6比1擊落天使
MLB舊金山巨人今晚在主場與洛杉磯天使展開二連戰首賽，天使未讓日籍投打二刀流球星大谷翔平先發上陣，終場巨人以6比1擊落天使。
巨人第9局時以6比1大幅領先，但許多球迷仍留在現場，看大谷翔平是否會上場，當他進入打擊準備區時，球迷們開心歡呼，包括敵隊巨人球員休息區也有很多他的崇拜者。
由於天使在國聯球場不能使用指定打擊，在4日前都不會排大谷翔平擔任投手，令全聯盟最受歡迎球員之一的他降為代打。
大谷翔平於九局上兩出局時代打上陣，巨人投手以5球將他保送上壘，並且守住領先優勢，終場以6比1擊落天使。
大谷翔平目前仍以15支全壘打在美聯排名第三，同時有40打點，排名第六。他本季已兩度在擔任投手後，於賽事後段受命守外野，還有一次是在擔任代打後守外野。
巨人先發投手奎托（Johnny Cueto）上場7局．被敲出5支安打，僅責失1分，加上隆戈利亞（EvanLongoria）等球員開轟，助隊終場輕取天使。
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