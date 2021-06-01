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MLB／光芒3比1勝洋基 近期17戰僅輸1場銳不可擋

中央社 / 紐約31日綜合外電報導
光芒先發投手希爾。 美聯社
光芒先發投手希爾。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒先發投手希爾今天遭遇前東家紐約洋基，他主投5局奪勝投，助球隊3比1客場擊敗洋基。光芒勝洋基不僅勇奪最近5連勝，近來17戰更是只輸1場。

兩隊系列4連戰首場，並非速球型的左投希爾（Rich Hill）獨撐5局無失分被敲3安，並投出兩個三振與保送；打擊方面，隊友梅多斯（Austin Meadows）4局上陽春全壘打建功，以及光芒打者在3局和5局分別接連擊出安打又添分數，取得3比0領先。

洋基安杜哈（Miguel Andujar）7局下也擊出陽春砲還以顏色，但獨木難撐大局，最後由光芒贏得近期5連勝。

光芒自5月12日以0比1主場敗給洋基以來，歷經17場比賽只輸1場，期間得分累計達119分，團隊共擊出29支全壘打，銳不可擋。

美聯東區的光芒目前戰績35勝20負居聯盟之首，而29勝25負的洋基則是在美聯東區5隊中暫居第3。

光芒

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