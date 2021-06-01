MLB／警察面前痛扁妻子 歐蘇納獲釋後恐面臨禁賽

去年風光奪下國聯最佳指定打擊獎的歐蘇納（Marcell Ozuna），與勇士簽下大約後卻陷低潮，日前才因撲壘弄傷手指進入傷兵名單，沒想到歐蘇納在家休養仍不安份，與妻子發生爭執後痛毆對方，隨後遭到警方逮捕，今(1日)則以2萬美元(折合新台幣約55萬)保釋金獲得釋放。

根據當地警察局一份聲明指出，警察進入一間大門敞開的房屋內，隨即聽到裡面有慘叫聲，當天負責此案的警官表示，他們看到歐蘇納抓著妻子脖子，並將她甩到牆上，歐蘇納更用上了石膏的左手毆打妻子，雖然歐蘇納妻子有明顯外傷，但沒有被送往醫院治療。

根據《美聯社》報導，今進行首次出庭時，歐蘇納被命令不得與他的妻子接觸，在出獄後也沒有回答媒體的問題，而在法庭上律師也表示歐蘇納夫婦正在辦理離婚手續。而早在一年前歐蘇納就曾捲入家暴事件，但當時兩人身分對調，歐蘇納遭到妻子打傷。近年來旗下球員家暴事件頻傳，大聯盟也特別立案家暴政策，隨後也對歐蘇納立即展開調查，若家暴事件為真，歐蘇納可能將面臨長期禁賽。

歐蘇納去年拿下國聯全壘打與打點雙冠王，奪下史上唯一一座國聯最佳指定打擊獎項，季前與勇士簽下4年6500萬美元(折合新台幣約18億)合約，但本季表現下滑，僅有2成13打擊率、7轟及26分打點。