MLB／小將立功「瞪大雙眼」表情引議 水手獻祭品文火速達標

水手在主場面對運動家之戰，兩隊平手局面進入延長賽，10下靠著代打上陣的墨菲(Tom Murphy)敲出再見高飛犧牲打，幫助水手以6比5氣走運動家，在擊出右外野飛球的當下，深知自己立下大功，墨菲以誇張睜大眼睛表情望向自家板凳席，這一刻也正好被場邊攝影師拍下，隨後水手官方推特也發出更換頭貼的「祭品」文，獲得網友熱烈回應。

水手一度取得4比1領先，在8局上遭到運動家追平，兩隊因此手牽手進入延長賽，10局上運動家先靠著賈西亞(Aramis Garcia)安打取得1分領先，不過下個半局水手法蘭斯(Ty France)的安打追平比分，滿壘局面輪到墨菲上場，他也不負眾望掃出右外野深遠飛球形成再見高飛犧牲打，成為球隊致勝功臣。

Is this the best #walkoff reaction of the season? 😭 pic.twitter.com/6PIFYJa4T9 — MLB (@MLB) June 1, 2021

墨菲這張瞪大眼睛的搞怪照片，獲得廣大網友熱烈回響，墨菲賽後透露自己其實是一個嚴肅的人，所以試著將笑臉誇張化，而水手推特隨後也PO出墨菲的表情照，並發文表示只要超過2000人轉發，將會把大頭照更換為墨菲的照片，此祭品文不久後超過數千人按讚，轉發數也遠遠超過2000，水手也遵守承諾更換官方頭貼。