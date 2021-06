MLB／小將立功「瞪大雙眼」表情引議 水手獻祭品文火速達標

水手在主場面對運動家之戰,兩隊平手局面進入延長賽,10下靠著代打上陣的墨菲(Tom Murphy)敲出再見高飛犧牲打,幫助水手以6比5氣走運動家,在擊出右外野飛球的當下,深知自己立下大功,墨菲以誇張睜大眼睛表情望向自家板凳席,這一刻也正好被場邊攝影師拍下,隨後水手官方推特也發出更換頭貼的「祭品」文,獲得網友熱烈回應。

水手一度取得4比1領先,在8局上遭到運動家追平,兩隊因此手牽手進入延長賽,10局上運動家先靠著賈西亞(Aramis Garcia)安打取得1分領先,不過下個半局水手法蘭斯(Ty France)的安打追平比分,滿壘局面輪到墨菲上場,他也不負眾望掃出右外野深遠飛球形成再見高飛犧牲打,成為球隊致勝功臣。

Is this the best #walkoff reaction of the season? 😭 pic.twitter.com/6PIFYJa4T9