MLB／大谷翔平讓巨人球迷倒戈 美記者驚：如同邦茲待遇

今(1日)天使作客巨人的跨聯盟賽事,由於國聯並未採用DH(指定打擊)制,日籍球星大谷翔平此戰替補出發,9局登場代打時,竟獲滿場巨人球迷一片喝采,大谷翔平最終選到保送上壘,主場球迷甚至怒噓自家投手,這難得的景象也讓美媒記者艾瓦瑞茲(Chris Alvarez)想起擁大聯盟最多762轟的邦茲(Barry Bonds)。

巨人9上以6比1大幅領先,換上也曾效力於天使的楚皮諾(Nick Tropeano)面對老東家,2出局後麥登(Joe Maddon)換上大谷翔平代打,引起現場歡聲雷動,順利解決前兩位打者的楚皮諾此刻控球失準,大谷翔平獲得保送上到一壘,可能對於該打席結果不滿,巨人球迷竟對自家投手噓聲以待。

This Ohtani at-bat has a Barry Bonds feel to it.