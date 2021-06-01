MLB／大谷翔平讓巨人球迷倒戈 美記者驚：如同邦茲待遇

今(1日)天使作客巨人的跨聯盟賽事，由於國聯並未採用DH(指定打擊)制，日籍球星大谷翔平此戰替補出發，9局登場代打時，竟獲滿場巨人球迷一片喝采，大谷翔平最終選到保送上壘，主場球迷甚至怒噓自家投手，這難得的景象也讓美媒記者艾瓦瑞茲(Chris Alvarez)想起擁大聯盟最多762轟的邦茲（Barry Bonds）。

巨人9上以6比1大幅領先，換上也曾效力於天使的楚皮諾(Nick Tropeano)面對老東家，2出局後麥登(Joe Maddon)換上大谷翔平代打，引起現場歡聲雷動，順利解決前兩位打者的楚皮諾此刻控球失準，大谷翔平獲得保送上到一壘，可能對於該打席結果不滿，巨人球迷竟對自家投手噓聲以待。

This Ohtani at-bat has a Barry Bonds feel to it. — Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) May 31, 2021

這奇特的一幕也讓美媒《ABC7新聞》記者艾瓦瑞茲回想起巨人傳奇邦茲的待遇，他在推特寫上，「大谷該次打擊有種邦茲上場的感覺」，邦茲1993年轉戰巨人，在舊金山留下12度入選明星賽、5座年度MVP及2座全壘打王的殊榮，至今所寫下762轟依然無人能敵。