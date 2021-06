MLB／田中將大回穩、洋基陷低迷 球迷盼：把他帶回來

效力洋基7年的田中將大,季末沒有獲得條紋軍續約,無奈返回日職老東家樂天,揮別開季小低潮,田中將大近期表現回穩,相較於洋基近日低迷不堪表現,也讓紐約當地媒體《NJ.com》記者懷念起這位前日籍王牌。

本賽季田中將大出賽7場,取得2勝3負、防禦率2.54的成績,雖然開季首場先發面對火腿斷送跨季28連勝的紀錄,但接下來表現日益回穩,重拾過往大聯盟身手,而相較田中,洋基可就黯然失色不少,同樣開季歷經低潮,雖然在4月底逐漸收復失土,看似即將超車紅襪成美東戰績領跑者,但最近7戰慘吞6敗,包含遭美聯爐主老虎三連戰橫掃,球隊陷入一股低氣壓中。

《NJ.com》記者庫提(Brendan Kuty)在個人推特貼出田中將大本季在日職的成績,而在下方留言處,不少粉絲表達了對田中回歸的渴望,「請把他帶回來!」、「洋基應該把他留下,他是一個堅實、善吃局數的投手」、「我仍不明白洋基為何放走他」、「我很想他」,而簽來取代田中將大的克魯伯(Corey Kluber),上月20日投出無安打後隔場先發,僅投3局就因右肩肌肉拉傷進入傷兵名單。

Random check in: Masahiro Tanaka has a 2.84 ERA in six starts in Japan. In 38 innings, he's got 31 strikeouts and five walks. #Yankees