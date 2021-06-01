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MLB／田中將大回穩、洋基陷低迷 球迷盼：把他帶回來

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基前王牌田中將大，季末未獲球隊續約。 美聯社。
洋基前王牌田中將大，季末未獲球隊續約。 美聯社。

效力洋基7年的田中將大，季末沒有獲得條紋軍續約，無奈返回日職老東家樂天，揮別開季小低潮，田中將大近期表現回穩，相較於洋基近日低迷不堪表現，也讓紐約當地媒體《NJ.com》記者懷念起這位前日籍王牌。

本賽季田中將大出賽7場，取得2勝3負、防禦率2.54的成績，雖然開季首場先發面對火腿斷送跨季28連勝的紀錄，但接下來表現日益回穩，重拾過往大聯盟身手，而相較田中，洋基可就黯然失色不少，同樣開季歷經低潮，雖然在4月底逐漸收復失土，看似即將超車紅襪成美東戰績領跑者，但最近7戰慘吞6敗，包含遭美聯爐主老虎三連戰橫掃，球隊陷入一股低氣壓中。

《NJ.com》記者庫提（Brendan Kuty）在個人推特貼出田中將大本季在日職的成績，而在下方留言處，不少粉絲表達了對田中回歸的渴望，「請把他帶回來！」、「洋基應該把他留下，他是一個堅實、善吃局數的投手」、「我仍不明白洋基為何放走他」、「我很想他」，而簽來取代田中將大的克魯伯（Corey Kluber），上月20日投出無安打後隔場先發，僅投3局就因右肩肌肉拉傷進入傷兵名單。

而也有其他網友持相反意見，「在日職2.多防禦率到大聯盟大概是4.50，此外洋基的問題不是在投手上」，有人回應他「怎麼可能是4.50？他已經證明自己可以在大聯盟生存，無論如何，他仍然是一個受人喜愛的球員」

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