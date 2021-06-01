MLB／27球破100哩 狄葛隆擁鬼神防禦率還當4割男

傷癒歸隊的第二場比賽，大都會隊塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）火球連發，以70球先發投6局無失分，賞出8次三振，賽後防禦率是鬼神般的0.71，此役敲出安打帶有1分打點，就連打擊率都是誇張的4成50，狄葛隆的「二刀流」發揮帶動下，大都會終場以6：2擊敗響尾蛇隊，他也拿下第4勝。

狄葛隆從一開賽就狀況絕佳，前10球全都是99.8哩以上，第11球為93哩的滑球，讓艾斯柯巴（Eduardo Escobar）揮空吞下三振。

狄葛隆6局投球，每局都有超過100哩的直球，70球裡有27球的球速上三位數，排名2008年後投手單場第3多，共44球99哩以上，此戰投完後防禦率0.71，寫下1964年修特（Chris Short）0.64後的5月底最低防禦率（局數須達進榜標準）。

不只投球表現超狂，大都會第4局兩出局後，培拉薩（Jose Peraza）敲出二壘打，響尾蛇選擇故意保送威廉斯（Mason Williams），面對狄葛隆，遭他敲出右外野方向安打、帶1分打點，大都會領先擴大為3：0。

狄葛隆單場3支1，另外兩打席吞下三振，但本季累積20打數敲出9安打，打擊率高達4成50。開季前8場投完，防禦率1以下、打擊率4成50以上，狄葛隆是史上第一人。

大都會打線以「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）表現最佳，他先前右手拉傷進入傷兵名單，今天傷癒歸隊，就以2安打、4分打點證明存在感，第3局的一壘打帶2分打點，第7局再掃兩分砲。