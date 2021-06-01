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MLB／重返犯罪現場 柯拉談作弊案淡然處之

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受罰後首度回到太空人主場。 美聯社
紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受罰後首度回到太空人主場。 美聯社

曾參與太空人作弊案的現任紅襪總教練柯拉（Alex Cora），今(1日)是受禁賽處分後首次回到美粒果球場(Minute Maid Park)，柯拉賽前受訪始終保持開放態度，面對媒體相關提問來者不拒。

紅襪今作客太空人主場展開系列戰，話題首當其衝聚焦在柯拉身上，關於作弊案提問，柯拉顯得相當坦然回應，「我並不害怕談論它，這是我人生的一部分，這是我現在的一部分，也是我過去、甚至是未來的一部分。我從來不為此(作弊案)感到驕傲。我仍有工作要做，就是帶領紅襪重返世界大賽。

兩支美聯頂級勁旅正面交鋒，最終由太空人以11比2捍衛主場勝利，以半場勝差落後運動家，至於身為本季大驚奇的紅襪，則穩居美聯東區首位，柯拉不希望自己的汙點，模糊了場上焦點，隨後他也自嘲說道，「雖然紅襪居美東領先，但比起過去14、15個月談論我跟太空人的話題來說，這還不是我最自豪的時刻。我們正在努力奮鬥，這是紅襪對陣太空人的比賽，是大聯盟中兩支最好的球隊。」

2017年太空人爆發作弊事件，當時身為板凳教練的柯拉，被認為是主導作弊的始作俑者，面對外界大肆批評，柯拉並不在意人們對他的評價，「在這個級別、在這個舞台上，這不名譽的記錄將會永遠跟著我，不只是我來到這裡，在其他地方也是一樣，關於人們對我的評論，我可以理解但也無能為力，我沒有辦法改變過去發生的事情。」

太空人 東區

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