MiLB／不只鄧愷威 2天內3投手因投球塗抹異物遭趕出場

投手使用如松焦油等黏性物質，增加對球的控制力，在棒球場上向來都是公開的秘密，今年在投手成績吃香的情況下，取締力道似乎加強，但颱風尾先掃到小聯盟，連同台灣投手鄧愷威在內，2天內3名投手都在裁判查看裝備後被趕出場，引起小聯盟權威媒體「棒球美國」關注。

大聯盟辦公室今年3月向30隊發函，提醒將加強取締投球塗抹異物，本季場上不乏被裁判糾正的案例，上周紅雀隊投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）因帽子上的髒污，被要求換頂帽子，蓋拉葛斯換了帽子後續留場上。

小熊隊金布洛爾（Craig Kimbrel）則在進牛棚前就被裁判叫住，上場時明顯換了頂帽子，總教練羅斯（David Ross）事後證實，金布洛爾與裁判的對話與帽子有關，但不透露對話詳情。

「棒球美國」報導指出，今年在大聯盟場上，還沒有球員因為投球塗抹異物遭驅逐出場，「但在小聯盟層級，懲處嚴厲多了。」

小聯盟上周共3起類似事件，5月30日巨人高階1A鄧愷威、白襪高階1A比亞西（Sal Biasi），都在主審檢查手套後遭驅逐出場，31日遊騎兵低階1A英格勒（Mason Englert）則在主審查看他的皮帶後被趕出場。

3人是否將面臨禁賽，參考案例是白襪低階1A投手艾維（Marcus Evey），他在5月14日的出賽，也在主審檢查並沒收手套後被趕出場，最終因使用松焦油遭懲處10場禁賽。