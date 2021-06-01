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MLB／張育成追平安打加吞3K 這回輪到隊友傳球打到頭盔

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台將張育成在雙重賽首戰先發出賽，4打數敲出1安打、貢獻1分打點。 美聯社
台將張育成在雙重賽首戰先發出賽，4打數敲出1安打、貢獻1分打點。 美聯社

印地安人白襪隊今天進行雙重賽，兩隊各取1勝，台將張育成在首戰先發出賽，4打數敲出1安打、貢獻1分打點，但也吞下3次三振，且全數都是三球三振，賽後打擊率1成60，白襪打到延長8局以8：6贏球。

首戰白襪推出左投洛登（ Carlos Rodón）先發，張育成擔任先發第7棒、游擊手，第4局一壘有人時敲出二壘打、帶1分打點，幫助印地安人以4：4追平。

兩隊以4：4進入第6局，白襪孟卡達（Yoan Moncada）先敲安打、阿布瑞尤（Jose Abreu）保送上壘，一出局時的打擊輪到「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）。

梅瑟德斯打向二壘進入赫南德茲（César Hernández）手套，有機會形成雙殺、結束半局，但傳球打在往二壘跑的阿布瑞尤頭盔上彈飛，張育成無法在二壘上接到這球，一、二壘都安全上壘，孟卡達跑回超前分，赫南德茲被記傳球失誤。

白襪並未因為這1分贏球，但當地媒體想起了不久前的畫面，4月13日同樣面對印地安人，當時張育成傳球砸在葛蘭多（Yasmani Grandal ）頭盔上，形成再見失誤，NBC Sports寫道：「這是本季第二次印地安人在面對白襪時，因為把球傳到跑者頭上而打破平手局面。」

兩隊鏖戰進入延長，阿布瑞尤8局以高飛犧牲打送回超前分，伊頓（Adam Eaton）補上兩分砲，而印地安人在8局下的攻勢只打了3人次，在奈勒（Josh Naylor）的雙殺打、張育成三振後落幕。

白襪 張育成 印地安人

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