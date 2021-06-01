MLB／大谷超有禮貌！先跟波西說哈囉再向三壘審點點頭

天使今天以1：6不敵巨人隊，因國聯主場、沒有指定打擊，大谷翔平在板凳上待命，直到9局才上場代打，一上場先和巨人鐵捕波西（Buster Posey）問好，上三壘後又與三壘審打招呼，讓球迷笑讚超有禮貌。

巨人此役全場3轟，超前比分後就不再給天使任何機會，總教練麥登（Joe Maddon）等待大谷翔平的上場時機，直到第9局、兩出局讓他上場代打，此時天使已處於5分落後，壘上沒有跑者。

NBC Sports巨人隨隊記者帕洛維奇（Alex Pavlovic）特別提到，「大谷翔平跟波西說哈囉，他也是4年前巨人嘗試簽下大谷時，前去洛杉磯招募他的團隊之一。」當年的報導中可以看到，大谷翔平對波西的氣場印象深刻。

大谷翔平選到保送上壘，在投捕都未看管的情況下，一路溜到三壘與三壘審打招呼，三壘審也朝他點點頭，超有禮貌的互動再度引起球迷討論。

Umps love Ohtani - a thread pic.twitter.com/rHS9v5RN8X — Jessica DeLine (@abaseballchick) May 31, 2021

大谷翔平的下一場先發投球日期，也在今天出爐，他將在5日對上水手隊，距離前一場先發休6天；引起更多討論的是再下一場先發，若按照投1休6頻率，他將在客場出戰響尾蛇隊，屆時完全不需考慮，他將自己投、自己打。