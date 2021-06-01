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MLB／先發外野手忍住沒填大谷 麥登：我有過衝動

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平此戰因跨聯盟賽事無DH未排進先發打線，總教練麥登（Joe Maddon）笑說自己還真的曾有衝動，讓大谷擔任先發外野手。 美聯社
大谷翔平此戰因跨聯盟賽事無DH未排進先發打線，總教練麥登（Joe Maddon）笑說自己還真的曾有衝動，讓大谷擔任先發外野手。 美聯社

天使隊今天以1：6不敵巨人隊，「二刀流」大谷翔平僅在第9局代打選到保送；此戰受限於跨聯盟比賽、國聯主場，沒有指定打擊，大谷翔平未排進先發打線，總教練麥登（Joe Maddon）笑說自己還真的曾有衝動，讓大谷擔任先發外野手。

天使此戰僅在第2局攻下1分後取得短暫領先，隆戈利亞（Evan Longoria）第4局敲出兩分砲逆轉戰局，巨人共敲出3轟，苦主都是天使先發投手邦迪（Dylan Bundy），最終承擔敗投，本季成績是慘澹的0勝6敗、防禦率6.49。

大谷翔平直到第9局、兩出局後才代打亮相，對戰局於事無補，他在保送上壘後，在投捕都未看管的情況下，溜上三壘與三壘審打招呼，下一棒本布姆（Anthony Bemboom）遭到三振結束比賽。

對於大谷翔平未來擔任先發外野手的可能性，麥登並未說死，「他很想上場，這並不是我們必須說服他不要上場的狀況，而是我們都還不太確定適不適合。」

麥登在上周曾聊到，讓大谷翔平全場擔任外野手，目前還超出球團的思考中，較可能的做法是讓他代打上場，並續留外野，等待下一次打席機會，但這樣的操作也僅限於球隊落後時。

「我會尋找特定的代打棒次，試著讓他可以留在場上，但如果我們領先，我可能就只會讓他打那個打席。」麥登表示，他尋求能讓大谷翔平在場上「物盡其用」，「我們必須時刻考量他的重要性，你不會希望妥協只以任一方式將他放在場上。」

大谷翔平 天使 巨人

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