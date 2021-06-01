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MLB／張育成長打建功 單季打點創生涯新高

中央社 / 紐約31日專電
台旅美棒球好手張育成單季7分打點創大聯盟生涯新高。 中央社
台旅美棒球好手張育成單季7分打點創大聯盟生涯新高。 中央社

效力美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊的張育成今天先發，4打數揮出一支打回追平分的二壘安打，單季7分打點創大聯盟生涯新高。但印地安人6比8不敵芝加哥白襪隊。

印地安人主場展開對同區龍頭白襪的4連戰，張育成在各打7局的雙重賽首戰先發，擔任第7棒、鎮守游擊大關，面對4月對印地安人投出無安打比賽的白襪左投羅登（Carlos Rodon）。

張育成2局下首打遭三振。4局下，印地安人3比4落後，張育成在兩人出局、一壘有人情況下，將羅登一記外角直球推向右外野，擊出落在全壘打牆前的深遠二壘安打，助印地安人攻下追平分。

這是張育成賽季第7分打點，超越2019年菜鳥賽季的6分打點，單季打點創大聯盟生涯新高。

白襪6局上靠印地安人內野傳球失誤再下一城。張育成下半局再度在一壘有人情況下登場打擊，可惜遭三振。印地安人隨後靠連續兩支安打取分，兩隊再次平手。

比賽僵持到延長的8局上，白襪先靠高飛犧牲打取分，伊頓（Adam Eaton）接著揮出重創印地安人士氣的2分砲。印地安人下半局雖扳回一分，但張育成遭白襪左投邦默（Aaron Bummer）三振，成為最後一名出局的打者。

張育成本季第2度以游擊手身分先發，表現有美中不足之處。2局上，白襪一壘跑者安德森（TimAnderson）離壘過遠遭夾殺，張育成等印地安人內野手未留意三壘跑者柯林斯（Zack Collins）趁機衝回本壘，以致印地安人多丟一分。

7局上兩隊平手時，張育成漂亮接住捕手傳往二壘的彈跳球，卡在二壘前觸殺企圖盜壘的安德森，扮演力守城池的功臣。

張育成本季兩度歷經打擊低潮，近期有回穩跡象。此役雖3度遭三振，但近7場出賽5場有安打，賽季打擊率升至1成6。

印地安人 張育成 白襪

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