MLB／扣倒克蕭！巨人對道奇取得系列戰三連勝
今（31日）分區世仇道奇與巨人進行系列戰最終戰，道奇派出先發陣容最穩的王牌克蕭（Clayton Kershaw）上陣，沒想到他表現失常，挨了2發全壘打共失5分，最終就以4：5承擔敗投，巨人也取得對戰的三連勝。
舊金山巨人可謂本季最令人驚奇的球隊，雖然擁有平均「最高齡」的陣容，打擊上卻絲毫不見遜色，此役面對克蕭積極進攻好球帶，首局就靠著連續安打與杜邦（Mauricio Dubón）的全壘打攻下3分，在道奇主場毫不留情面，4局就從這位三屆塞揚投手手中打下5分。
除了平均且堅實的打線外，前金鶯王牌高斯曼（Kevin Gausman）的回春也是巨人重返榮耀的重要功臣，此役他投了6局僅被敲2支安打無失分，還送出7次三振，防禦率下降至1.40，本季6勝0敗至今仍未嘗敗績，近7場比賽防禦率更是低到只有0.80。反觀生涯對戰巨人自責分率僅有1.79的克蕭投了6局就被敲7支安打，其中包括杜邦與史拉特（Anstin Slater）各一發全壘打失5分。
此役另一個看點是道奇「生化人」普荷斯（Albert Pujols），今天他以先發一壘手身份出賽，在球隊九局下以2：5落後時敲出2分全壘打追近到一分差，可惜後續打者遭到後援投手麥基（Jake Mcgee）回神封鎖，道奇最終就以一分之差落敗。
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