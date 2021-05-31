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MLB／金廣鉉、梁玹種同日吞敗 響尾蛇中止13連敗
今（31日）紅雀投手金廣鉉與遊騎兵投手梁玹種，兩位韓製左投同日先發，卻也同日吞敗，金廣鉉主投5局被敲9支安打失4分，梁玹種則是僅投3局掉3分，而響尾蛇也在紅雀先發與後援投手的崩盤下終止近期的13連敗，終場以9：2迎接難能可貴勝利。
國聯中區第一的紅雀過去已經對響尾蛇取得三連勝，瞄準系列戰橫掃的他們在第四戰派出金廣鉉先發上陣，可惜他投得跌跌撞撞，5局的投球中每局都讓打者攻佔上壘，合計被敲9支安打失5分，僅投出三振、保送各一次，他也承擔本季第3敗，防禦率上升至3.65。
另一方面，遊騎兵的左投梁玹種表現同樣不佳，近期因隊友有原航平受傷頂替先發席次後，成績卻每況愈下，此役主投3局挨5安失3分，防禦率上修至5.53，大聯盟首勝至今仍未開張。
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