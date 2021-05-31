MLB／張育成跑回的追平分靠連4保送 教練誇讚看懂比賽

印地安人隊今天躲過一日兩敗，第二戰克服0：4落後，兩度追平後逆轉戰局，最終以6：5擊敗藍鳥隊，此役代理總教練職務的板凳教練海爾（DeMarlo Hale）誇讚球員，有觀察到對方投手不穩、耐心選球。

兩隊今天進行雙重賽，比賽只打7局，藍鳥先在第一場以4：1取勝，第二戰也一度握有4：0領先，看起來情勢大好，但張育成在第6局靠失誤上壘後，印地安人先是連4棒敲出安打、追平比分。

進入第7局後，藍鳥辛苦搶下1分超前，卻毀在投手恰特伍德（Tyler Chatwood）悲劇的控球，他在7局下、一出局後，連續4打席都投出保送，首位上壘的張育成一路就只靠保送推進，「走」回來拿到印地安人的追平分。

恰特伍德投1.1局出現5次保送，32球裡只有7顆好球，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說：「為了我們好，恰特伍德需要做好自己的工作，他需要展現他以往的能力，不能像今天這樣投球，但事實是他這兩個月來都是我們最好的後援投手，他只是需要修正回來。」

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）因參加女兒婚禮而告假，由海爾代理，他表示，「球員有注意到投手的控球有麻煩，所以他們縮小自己的好球帶，這就是成長及對比賽的理解。」