快訊

1萬7500劑疫苗3天打完 盧秀燕嗆中央「現在是怎樣？」

民間幫忙買疫苗 陳時中：媒體報導的有10個單位沒來

MLB／釀酒人自沙胖後首位！伍卓夫連10場優質先發

聯合新聞網 / 綜合報導
釀酒人的先發陣容是本季的大驚奇，其中王牌伍卓夫（Brandon Woodruff）就是其一。 美聯社
釀酒人的先發陣容是本季的大驚奇，其中王牌伍卓夫（Brandon Woodruff）就是其一。 美聯社

釀酒人的先發陣容是本季的大驚奇，其中王牌伍卓夫（Brandon Woodruff）就是其一，今天（31日）對上國民，他主投7局僅被敲2支安打無失分，還送出10次三振，助球隊以3：0完封對手，更成功3戰橫掃國民。

面對國民王牌薛則（Max Scherzer），伍卓夫第一局就得到隊友賈西亞（Avisaíl García）的兩分砲奧援，而薛則在首局過後迅速回穩，合計6局僅被敲2安失2分，同樣送出10次三振，可惜打線不賞臉，苦吞本季第4敗。

國民王牌薛則（Max Scherzer） 美聯社
國民王牌薛則（Max Scherzer） 美聯社

伍卓夫此役控球與球威同樣優秀，曲球、變速與速球的搭配讓近期陷入低潮的國民打線靜悄悄，先發7局只有在6局下時讓對手攻佔得點圈，最終也安全下莊，此外，他也達成連續10場優質先發的表現，成為釀酒人隊史自2008年的「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）後第一人。

西亞 巴西

相關新聞

MLB／張育成跑回的追平分靠連4保送 教練誇讚看懂比賽

印地安人隊今天躲過一日兩敗，第二戰克服0：4落後，兩度追平後逆轉戰局，最終以6：5擊敗藍鳥隊，此役代理總教練職務的板凳教...

MLB／「前兩年是學習經驗」 菊池雄星5局無安打好投奪勝

水手隊日籍投手菊池雄星擺脫美職前2年的低潮，本季出賽10場自責分率僅3.88，今（31）日對上遊騎兵前五局更是讓對手一籌莫展，合計主投6.2局失2分奪勝。賽後他表示過去的2年美職生涯是在學習，而現在正

MLB／領游擊手最肥約打擊率未滿2成 林多談噓聲：我好孤獨

休賽季才與大都會簽下10年3.41億美元游擊手最大約的林多（Francisco Lindor），目前開季兩個月了打擊率還不滿兩成，一上場就被主場球迷怒噓。他透露自己備感孤獨，「沒有人比我更想打出好表現

MLB／守備方壓力好大…大谷翔平熄火 靠快腿上壘

天使隊「二刀流」大谷翔平今（31）日以先發第二棒指定打擊登場，雖然只留下4打數無安打的紀錄，不過首局就靠著自己的飛毛腿以及對手的傳球失誤，順利站上一壘，也讓主播驚訝：「這樣的跑速帶給防守者很大的壓力。

MLB／普荷斯連兩場開轟 長打數超越「棒球之神」貝比魯斯

季中遭天使買斷釋出的「生化人」普荷斯（Albert Pujols），來到同樣位於洛杉磯的道奇後，由於隊上傷兵問題而獲得不少上場機會，今（31）日他以先發一壘手身份出賽，不但敲出大聯盟生涯第670轟，累

MLB／托瑞斯猛摔手套…3連戰遭老虎橫掃 洋基陷低氣壓

今（31日）洋基再以2：6遭到美聯中區的老虎擊敗，這個系列戰確定慘遭橫掃，從球員的反應與教練於賽後的訪談中依稀可看出，全隊上下正陷入某種低氣壓。 洋基先發陣容面臨傷兵問題，此役局數全由牛棚投手吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。