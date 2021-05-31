MLB／釀酒人自沙胖後首位！伍卓夫連10場優質先發

天使隊「二刀流」大谷翔平今（31）日以先發第二棒指定打擊登場，雖然只留下4打數無安打的紀錄，不過首局就靠著自己的飛毛腿以及對手的傳球失誤，順利站上一壘，也讓主播驚訝：「這樣的跑速帶給防守者很大的壓力。

2021-05-31 12:33