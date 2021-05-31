MLB／釀酒人自沙胖後首位！伍卓夫連10場優質先發
釀酒人的先發陣容是本季的大驚奇，其中王牌伍卓夫（Brandon Woodruff）就是其一，今天（31日）對上國民，他主投7局僅被敲2支安打無失分，還送出10次三振，助球隊以3：0完封對手，更成功3戰橫掃國民。
This Woodruff guy might be good.#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/XNQRj2o4Nf— Milwaukee Brewers (@Brewers) May 30, 2021
面對國民王牌薛則（Max Scherzer），伍卓夫第一局就得到隊友賈西亞（Avisaíl García）的兩分砲奧援，而薛則在首局過後迅速回穩，合計6局僅被敲2安失2分，同樣送出10次三振，可惜打線不賞臉，苦吞本季第4敗。
伍卓夫此役控球與球威同樣優秀，曲球、變速與速球的搭配讓近期陷入低潮的國民打線靜悄悄，先發7局只有在6局下時讓對手攻佔得點圈，最終也安全下莊，此外，他也達成連續10場優質先發的表現，成為釀酒人隊史自2008年的「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）後第一人。
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