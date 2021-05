MLB／釀酒人自沙胖後首位！伍卓夫連10場優質先發

釀酒人的先發陣容是本季的大驚奇,其中王牌伍卓夫(Brandon Woodruff)就是其一,今天(31日)對上國民,他主投7局僅被敲2支安打無失分,還送出10次三振,助球隊以3:0完封對手,更成功3戰橫掃國民。

