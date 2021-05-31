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MLB／「前兩年是學習經驗」 菊池雄星5局無安打好投奪勝

聯合新聞網 / 綜合報導
菊池雄星擺脫美職前2年的低潮，本季出賽10場已拿下3勝。 美聯社
菊池雄星擺脫美職前2年的低潮，本季出賽10場已拿下3勝。 美聯社

水手隊日籍投手菊池雄星擺脫美職前2年的低潮，本季出賽10場自責分率僅3.88，今（31）日對上遊騎兵前五局更是讓對手一籌莫展，合計主投6.2局失2分奪勝。賽後他表示過去的2年美職生涯是在學習，而現在正是展現成果的時刻。

菊池雄星前5局威風八面，遊騎兵打線只有在4局因失誤才有站上壘包的機會，直到6局上才被外野手卡洪（Willie Calhoun）敲出本場第一支安打，菊池一路撐到7局，才被賈羅（Joey Gallo）敲出兩分砲，合計主投6.2局挨3支安打失2分，並送出5次三振與1次保送，最快球速甚至來到98.5英里。

賽後菊池雄星透過翻譯表示自己深知今年是至關重要的一年：「我當初與球隊簽下4年合約，現在是第三年，當然前兩年也一樣重要，但我認為那是自己在學習的時光，也學到了不少經驗，而現在正是展現成果的時刻。」

值得一提的是，本場遊騎兵的先發正是韓籍左投梁玹種，他主投3局挨5安失3分，大聯盟首勝至今仍未開張。

菊池雄星 梁玹種 水手 遊騎兵

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