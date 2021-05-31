MLB／領游擊手最肥約打擊率未滿2成 林多談噓聲：我好孤獨

休賽季才與大都會簽下10年3.41億美元游擊手最大約的林多（Francisco Lindor），目前開季兩個月了打擊率還不滿兩成，一上場就被主場球迷怒噓。他透露自己備感孤獨，「沒有人比我更想打出好表現。」

林多手握史上游擊手最大合約，至今打擊三圍卻是遠低於聯盟平均的.191/.293/.290，與過去印地安人時期的明星級表現相距甚遠，近期連自家球迷都不力挺，甚至一上場就被噓。

據《SNY》記者史密斯（Alex Smith）透露，林多當然有聽到這些噓聲，「被自家球迷噓，這感覺糟透了，我感覺好孤獨。」「球迷想看到成績，我也是，我比誰都更想打出成績。」

林多相信這兩個月的低潮只是取得成功的過程，「我當然希望自己保持好的狀態，不過事與願違。」「雖然現在來看我的進攻表現不算穩定，但我也正盡力去改善自己，已經等不及看到好成果了。」