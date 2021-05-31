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MiLB／陳聖平連2戰無安打 林子偉再入傷兵名單

中央社 / 台北31日電
陳聖平近2場出賽打擊沒有表現。 中央社
陳聖平近2場出賽打擊沒有表現。 中央社

旅美明尼蘇達雙城隊小聯盟3A野手林子偉近期手感不錯，但又被放入7天傷兵名單；亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平今天先發出賽無安打，近2場出賽打擊沒有表現。

林子偉12日因為右側腹斜肌拉傷被放入10天傷兵名單，24日歸隊後打擊手感不錯，傷癒歸隊後4場比賽都有安打，今天再被放入7天傷兵名單。

林子偉本季目前為止小聯盟出賽共7場，總計26打數敲出7支安打，貢獻4分打點，另有3次盜壘成功，打擊率2成69。

小聯盟低階1Ａ賽事響尾蛇隊今天與西雅圖水手隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打第一棒、守游擊。

陳聖平首局敲出游擊方向滾地球出局，3局、6局打擊機會都吞下三振，8局敲出中外野方向飛球出局，今天總計4打數沒有安打，賽後打擊率1成95。

響尾蛇隊今天攻勢集中在後半段，前6局打完0比4落後，7局靠著觸身球保送、二壘打跑回1分，水手隊7局下靠著2分砲再將領先差距拉開至6比1，響尾蛇隊8局靠著2分砲追分，但攻勢沒有延續、終場以3比6吞下敗仗。

小聯盟 林子偉 陳聖平

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