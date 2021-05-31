MLB／守備方壓力好大…大谷翔平熄火 靠快腿上壘

天使隊「二刀流」大谷翔平今（31）日以先發第二棒指定打擊登場，雖然只留下4打數無安打的紀錄，不過首局就靠著自己的飛毛腿以及對手的傳球失誤，順利站上一壘，也讓主播驚訝：「這樣的跑速帶給防守者很大的壓力。」

大谷翔平第一局上場打擊時敲出一壘方向滾地球，一壘手接到後準備傳給補位投手時卻傳歪，好在大谷展現不放棄的精神，沒有因為滾地球就選擇慢跑，全力衝刺僅花3.88秒就上壘，天使隊播報員表示：「當對手遇到像大谷這樣跑速飛快的選手時防守壓力很大，要完成這個Play並不容易。」

比起開季的火燙手感，大谷近期打擊火力稍稍熄火，今天合計4打數0安打，透過對手失誤與保送上壘2次，還好有本季打出驚奇表現的瓦許（Jared Walsh）開轟，以及隊友的火力支援，終場天使就以4：2客場擊敗分區第一的運動家。