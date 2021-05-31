MLB／普荷斯連兩場開轟 長打數超越「棒球之神」貝比魯斯

季中遭天使買斷釋出的「生化人」普荷斯（Albert Pujols），來到同樣位於洛杉磯的道奇後，由於隊上傷兵問題而獲得不少上場機會，今（31）日他以先發一壘手身份出賽，不但敲出大聯盟生涯第670轟，累積長打數更以1357支超越「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），獨居史上第四。

面對分區世仇巨人，道奇九局下以2：5落後，普荷斯在一壘有人時敲出2分全壘打助球隊追近到一分差，可惜後續打者遭到後援投手麥基（Jake Mcgee）回神封鎖，最終就以一分之差落敗。

普荷斯今日合計4打數1安打，目前打擊三圍為.210/ .258/ .419，這支全壘打則是本季第8轟，生涯第670轟，值得一提的是，他的生涯長打數正好以1357支超車貝比魯斯，成為歷史第四，第三則是穆休（Stan Musial）的1377支，有望在今年球季一舉突破。