MLB／托瑞斯猛摔手套…3連戰遭老虎橫掃 洋基陷低氣壓

今（31日）洋基再以2：6遭到美聯中區的老虎擊敗，這個系列戰確定慘遭橫掃，從球員的反應與教練於賽後的訪談中依稀可看出，全隊上下正陷入某種低氣壓。

洋基先發陣容面臨傷兵問題，此役局數全由牛棚投手吃下，而這樣的調度似乎不適合後援底的金恩（Michael King）與柯特斯（Nestor Cortes），老虎打線早在前三局就打下6：0難以翻盤的局面。而洋基打線的不振也是遭橫掃的原因之一，三戰分別只打下2分、1分、2分。

心理壓力似乎也壓得陣中小將喘不過氣，新星托瑞斯（Gleyber Torres）在此役第三局就發生2次失誤，理智斷線的他進入休息室後不斷地把自己的手套往地上甩，他在賽後表示對自己的失誤感到沮喪：「我犯了2個失誤，我不想跟任何人說話。」、「沒有人想在一局內發生2次失誤，尤其是現在，這不是我們想打的棒球。」

A lot of people think Gleyber Torres sucks defensively at shortstop, but it’s plays like these that show you why defensive metrics love him. pic.twitter.com/RYeoaFCM47 — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) May 30, 2021

遭到近年的「坦隊」老虎橫掃，洋基教頭布恩（Aaron Boone）賽後也難掩失落，「這週末相當難熬，我們打出的內容相當令人生氣，我們需要有個新的開始。」29勝24敗的他們接下來兩個系列戰還得面對分區一、二名的光芒與紅襪，若無法取得優勢，勝差只會越拉越大。布恩對未來仍保持樂觀：「我知道這支球隊的能力在哪，我不會被這個週末的壞情緒影響，我們有能力做得更多。」