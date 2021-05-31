MiLB／手套有異物恐遭大聯盟調查 鄧愷威是否禁賽待觀察

22歲旅美投手鄧愷威昨天先發只投2局，第3局上場熱身時就因主審認定手套有異物，遭驅逐出場，大聯盟可能啟動調查，是否將面臨禁賽還有待觀察。

鄧愷威隸屬舊金山巨人隊體系，2019年在雙城、巨人1A合計繳出7勝0敗、防禦率1.58的出色成績，今年是他旅美第3季，目前效力高階1A尤金翠玉隊（Eugene Emeralds）。

鄧愷威昨天演出本季第5場先發，對洛磯隊高階1A只投2局就退場，短命先發是因鄧愷威被主審發現手套塗抹「外部物質」，遭到驅逐出場。

據美國媒體報導指出，大聯盟可能啟動調查，是否會有禁賽，還有待觀察。

大聯盟場上塗抹異物而遭禁賽的案例不少，而今年季前大聯盟辦公室還曾向30隊發出備忘錄，提醒今年將加強取締塗抹異物，且會回收使用過的球，不管是在場上被抓包或賽後被檢查出，都將會面臨懲處。