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MLB／福星！張育成3打席都上壘 「走」回印地安人追平分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成今天三度上壘，並且兩度回本壘得分，是印地安人逆轉的關鍵之一。 圖擷自印地安人隊臉書影片
張育成今天三度上壘，並且兩度回本壘得分，是印地安人逆轉的關鍵之一。 圖擷自印地安人隊臉書影片

印地安人藍鳥隊今天進行雙重賽，台將張育成在第二戰先發出賽，2打數敲出1安打、1保送，單場3打席全數上壘，印地安人終場以6：5逆轉擊敗藍鳥，兩隊在雙重賽各取1勝。

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天因參加女兒婚禮而告假，由板凳教練海爾（DeMarlo Hale）代理，張育成在印地安人以1：4輸球的第一戰未出賽，第二戰則擔任先發一壘手、第8棒。

張育成此役的3打席都成為印地安人該局第1位上壘者，第3局擔任首位打者，鎖定95.5哩伸卡球出棒，打成中外野安打，但隨後因赫南德茲（César Hernández）的雙殺打出局，印地安人也未在這局有分數進帳。

印地安人一度面臨0：4落後，眼看可能吞下一日兩敗，終在第6局等到契機，張育成打向三壘，因藍鳥三壘手艾斯皮諾（Santiago Espinal）的失誤上壘，印地安人連4棒敲出安打、追回4分扳平戰局。

藍鳥在7局上攻下1分，但投手恰特伍德（Tyler Chatwood）在7局下的控球超悲劇，從面對張育成的打席起，連4打席投出保送，面對這4棒共用了19球，只有3顆好球，率先上壘的張育成，一路靠著保送推進、最終安抵本壘搶下追平分，拉米瑞茲（Jose Ramirez）補上再見高飛犧牲打。

恰特伍德投1.1局、失2分，出現5次保送，32球裡只有7顆好球，同場承擔救援失敗、敗投。

張育成（右）第3局敲出安打上壘，因隊友擊出雙殺打而在二壘前被封殺。 美聯社
張育成（右）第3局敲出安打上壘，因隊友擊出雙殺打而在二壘前被封殺。 美聯社

比賽精華／張育成2:35處安打、4:00處連奔三壘回本壘、6:12處走回本壘

印地安人 張育成 藍鳥

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