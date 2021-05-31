聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／福星！張育成3打席都上壘 「走」回印地安人追平分
印地安人與藍鳥隊今天進行雙重賽，台將張育成在第二戰先發出賽，2打數敲出1安打、1保送，單場3打席全數上壘，印地安人終場以6：5逆轉擊敗藍鳥，兩隊在雙重賽各取1勝。
印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天因參加女兒婚禮而告假，由板凳教練海爾（DeMarlo Hale）代理，張育成在印地安人以1：4輸球的第一戰未出賽，第二戰則擔任先發一壘手、第8棒。
張育成此役的3打席都成為印地安人該局第1位上壘者，第3局擔任首位打者，鎖定95.5哩伸卡球出棒，打成中外野安打，但隨後因赫南德茲（César Hernández）的雙殺打出局，印地安人也未在這局有分數進帳。
印地安人一度面臨0：4落後，眼看可能吞下一日兩敗，終在第6局等到契機，張育成打向三壘，因藍鳥三壘手艾斯皮諾（Santiago Espinal）的失誤上壘，印地安人連4棒敲出安打、追回4分扳平戰局。
藍鳥在7局上攻下1分，但投手恰特伍德（Tyler Chatwood）在7局下的控球超悲劇，從面對張育成的打席起，連4打席投出保送，面對這4棒共用了19球，只有3顆好球，率先上壘的張育成，一路靠著保送推進、最終安抵本壘搶下追平分，拉米瑞茲（Jose Ramirez）補上再見高飛犧牲打。
恰特伍德投1.1局、失2分，出現5次保送，32球裡只有7顆好球，同場承擔救援失敗、敗投。
比賽精華／張育成2:35處安打、4:00處連奔三壘回本壘、6:12處走回本壘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言