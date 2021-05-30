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MLB／教士邁爾斯3分砲 延長賽12局轟垮太空人

中央社 / 休士頓29日綜合外電報導
邁爾斯開轟。 法新社
邁爾斯開轟。 法新社

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天迎戰來訪的聖地牙哥教士，教士的邁爾斯（Wil Myers）在延長賽第12局上轟出右外野致勝3分全壘打，讓教士以11比8擊敗太空人。

這也是麥爾斯本季的第5發全壘打，苦主是演出大聯盟處女秀的太空人右投手加爾扎（Ralph Garza Jr.），讓他吞下敗投。

延長賽第12局教士首位打者克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）按照規則站上二壘，下一棒的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因為在9局上半打出3分全壘打，將比數追成6比6並讓比賽進入延長賽，太空人選擇故意保送塔提斯。兩人在壘的情況下，稍後上來的麥爾斯一舉敲出3分砲。

塔提斯在9局上半轟出的這一記3分砲是他本賽季第15發全壘打，當時壘上有獲得保送的馬查多（MannyMachado）和擊出二壘安打的克朗尼沃斯。教士在最近19場比賽贏了16場。

太空人的柯利亞（Carlos Correa）在第4局擊出兩分全壘打，這是他本季第8轟，結束他連續26又1/3局的全壘打乾旱期，挨轟的苦主是教士右投達比修有（YuDarvish）。

達比修有在前10次先發中有8次只失一分以下。他今天對戰太空人主投5局，丟掉5分，其中有4分是自責分，共被打出4支安打、3次保送和5次三振，4分自責分是他本季首次先發以來的新高。

教士 塔提斯

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